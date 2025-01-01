Sakarya’nın Arifiye ilçesinde yol kenarında park halindeki bir tır, alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen tırın çekici kısmı kullanılmaz hale geldi.

Arifiye 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) mevkiinde meydana gelen olayda, yol kenarında park halinde duran 42 HAG 94 plakalı MAN marka tırın çekici kısmında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Meydana gelen yangında tırın çekici kısmı kullanılmaz hale gelirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.