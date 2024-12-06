Ağrı Valisi Mustafa Koç, kalp rahatsızlığı bulunan 10 yaşındaki Muhammed Ensar Çetin’in doğum gününü kutlayarak, çocuğun ve ailesinin mutluluğuna ortak oldu.

Doğum günü nedeniyle küçük Muhammed’in evine sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Vali Koç, yanına özel olarak hazırlattığı doğum pastasıyla geldi. Minik Muhammed’i doğum günü hediyesiyle sevindiren Vali Koç, onunla ve ailesiyle bir süre sohbet etti.

Vali Koç, yaptığı açıklamada, "Bugün, 7 Kasım’da Ağrı Valiliğimizde bizleri ziyaret ederek doğum gününe katılmak için davet eden kalp rahatsızlığı bulunan Muhammed Ensar Çetin evladımızın doğum gününe katılarak mutluluğuna ortak olduk. Onun güzel gülüşü, hepimize umut ve güç verdi. Çocuklarımızın mutluluğu bizim en büyük sevincimiz. Çocuğumuzun yüzündeki tebessüm, hepimiz için en kıymetli hediye. Kıymetli evladımıza sağlıklı, mutlu ve başarı dolu bir ömür diliyorum. Unutmayalım, her çocuğumuz bizim için ayrı bir değerdir" şeklinde konuştu.

Küçük Muhammed ise, Vali Koç’un ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Vali amca benim doğum günümde beni yalnız bırakmadı. Çok teşekkür ederim" dedi. Muhammed’in ailesi de Vali Koç’a gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti.

Vali Koç’un bu anlamlı ziyaretinin ardından, sosyal medyada da büyük beğeni topladı. Vatandaşlar, Vali Koç’un bu davranışını takdir ederek, "Çocuklarımızın mutluluğu için böyle duyarlı davranan bir valimiz olduğu için çok şanslıyız" şeklinde yorumlarda bulundu.