Ağrı Valisi Mustafa Koç, yeni eğitim öğretim yılında açılacak olan Özel Eğitim Uygulama Anaokulu’nda incelemelerde bulundu.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ve Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Edip Erdoğan ile birlikte Kazım Karabekir Mahallesi’nde inşa edilen Özel Eğitim Uygulama Anaokulu’nu ziyaret etti.

Yeni eğitim öğretim yılında hizmet vermeye başlayacak olan, 12 derslikli ve 3 bin 10 metrekare kapalı alana, 3 bin 561 metrekare açık alana sahip özel eğitim anaokulunda devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Koç, yetkililerden bilgi aldı.

Eğitim altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Vali Koç, "Çocuklarımızın daha modern ve donanımlı ortamlarda eğitim alabilmesi için yatırımlarımıza devam ediyoruz. Özel gereksinimli çocuklarımız için hazırlanan bu okul, onların gelişimine önemli katkılar sunacak" dedi.

Vali Koç, okulun özel eğitim gereksinimi duyan çocuklar için modern donanımlarla hazırlandığını ve yeni eğitim öğretim yılında hizmet vermeye başlayacağını kaydetti.