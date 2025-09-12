Arnavutköy’de aksiyon filmlerini aratmayan kaza: Kamyon araca çarptı, metrelerce sürükledi
Hatay’ın Altınözü ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla kurtarıldı.
Altınözü ilçesi Altınkaya Mahallesi’nde bir kedi, tırmandığı ağaçta mahsur kaldı. Ağaçta mahsur kalan kediyi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, ağaçta mahsur kalan kediyi merdiven yardımıyla kurtardı.
Kurtarılan kedi, vatandaşlara teslim edildi.
Kaynak: İHA