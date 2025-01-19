Afyonkarahisar’da mahalle muhtarının kansere yenik düşerek yaşamını yitirdiği İplik Mahallesi’nin sakinleri, yeni muhtarı belirlemek için sandık başına gitti.

Şuhut ilçesinde 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde muhtar seçilen Fehmi Metin Peynirci, geçtiğimiz haftalarda kansere yeni düşerek vefat etti. Peynirci’nin vefatı sonrası 224 seçmenin bulunuğu İplik Mahallesi’nin sakinleri, İlçe Seçim Kurulu kararıyla yeni muhtarı seçmek için sandık başına gitti. Selma Peynirci, Serkan Taşlıca, Mehmet Özdemir ve Halil Sevil’in aday olduğu seçimde, Zaferyolu İlkokulu’nda sabah erken saatlerde başlayan oy verme işlemi devam ediyor.