Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen ‘Lider Çocuk Tarım Kampı’ programı Afyonkarahisar’da bu yıl ‘Kooperatifçilik’ temasıyla Nurettin Karaman İlkokulu 4.’ncü sınıf öğrencileri ile gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Özkan Parlak’ın katılımıyla başlayan etkinlikte, kurum faaliyetleri tanıtılarak öğrencilere kooperatifçilik bilinci kazandırıldı. Ardından öğrencilerle birlikte Pancar Ekicileri Kooperatifi büyükbaş besi işletmesi ve mantar üretim tesisi ziyaret edilerek tarımsal üretim süreçleri yerinde gözlemlendi. Ziyaretlerin ardından öğrencilere katılım belgeleri verilerek kampımız tamamlandı.