Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği, ameliyat edilmediği gerekçesi ile bir hastanın mahkemeye başvurmasına ilişkin olayla ilgili kamuoyu açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada hastanın ameliyatının iddia ettiği gibi bıçak parası meselesinden değil ameliyathanedeki cihazın arızalanmasından dolayı ertelendiği belirtildi.

Konuyla ilgili Adnan Menderes Üniversitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına açıklamanın yapıldığı belirtilerek, "Haberde adı geçen hastamız ve diğer hastaların ameliyatları, ameliyathanede kullanılan kule cihazındaki teknik arıza nedeniyle ertelenmiştir. Söz konusu gelişme üzerine hastamız, Hasta Hakları Birimi’ne dilekçe ile başvurmuş; kendisine hem Başhekimliğimiz hem de ilgili hekim tarafından süreç hakkında gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Hastanın başvurusu kayıt altına alınmış olup, cihazın onarımı tamamlandığında ameliyat için yeniden planlama yapılacağı kendisine ifade edilmiştir. Cihazın arızasıyla ilgili tespit tutanakları da ilgili birimlerce kayıt altına alınmıştır. Cihaz arızasıyla ilgili bakım ve onarım çalışmaları ivedilikle yürütülmekte olup, süreç en kısa sürede tamamlanacaktır. Hastanın yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için süreç içinde her türlü destek sağlanmaktadır" denilerek hastanın kasten mağdur edildiği veya kendisinden ’bıçak parası’ talep edildiği yönündeki iddialar reddedildi.