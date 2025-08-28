Samsun’un kırsal mahallelerinde sayıları artan başıboş köpekler, özellikle çocuklar ve besiciler için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Sürü halinde dolaşan köpekler, hem halkın güvenliğini hem de sağlığını tehlikeye atıyor.

Kırsal kesimlerdeki vatandaşlar, köpeklerin çoğunun hasta ve bakımsız olduğunu belirterek, uyuz, kuduz ve paraziter hastalık riski taşıdığını söylüyor. Köpeklerin kontrolsüz çoğalmaları sadece fiziksel güvenlik açısından değil, halk sağlığı açısından da büyük bir sorun teşkil ediyor.

"İnsanlar bıktı"

Kırsal mahalle sakinlerinden Mehmet Türker, "Çocuklara ve mallarımıza saldırıyorlar. Hastalıklılar ve bakımı yok. Devletimiz buna çözüm üretemedi. Mahallemizde tavuk kalmadı, akşam korkudan bir yere gidemiyorsunuz. Gereken yapılsın" dedi.

Yunus Aydın ise "Köpekler ineklerimize saldırıyor. Benim hamile ineğime havladılar ve ineğim kaçtı. Çocuklar okula ve Kur’an kursuna gidemiyor. İnsanlar bıktı. 50 civcivim vardı, 20 tane kaldı" ifadelerini kullandı.

Vatandaş Ayşe Gerçek de "Başıboş köpekler kapımıza geliyor. İkiz oğlum var, çocuklar köpeklerden korkuyor. Köpeklerin uyuz ve pireleri var, bu yüzden şikayetçiyim" dedi.

Kırsal kesimdeki başıboş köpeklerin kontrol altına alınmaması, vatandaşların hem güvenliğini hem de günlük hayatını olumsuz etkiliyor.