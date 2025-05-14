Adıyaman-Malatya karayolu üzeri Doğanşehir kavşağında meydana gelen trafik kazasında, bir kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Malatya istikametine seyir halinde olan 59 yaşındaki Fayik T., yönetimindeki 44 AAZ 566 plakalı tır henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç, yolun sol tarafındaki su kanalına girerek devrildi.

Kazada sürücü Fayik T. ağır yaralanırken, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.