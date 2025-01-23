Adana’nın Karataş ilçesindeki Akyatan Lagünü içerisinde bulunan ’Nergis Adası’ yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Sulama kanallarının suyunun lagüne karışmasıyla birlikte adanın büyük bir bölümünü sazlıklar kapladı.

Adana’nın Karataş ilçesinde bulunan ve onlarca türden binlerce kuşa ev sahipliği yapan Akyatan Lagünü, göçmen kuşların Türkiye’deki en önemli dinlenme ve beslenme yerleri arasında yer alıyor. ’Kesin korunacak hassas alan’ olarak tescil edilen lagün içerisinde ise sadece tekneyle gidilen Nergis Adası, görenleri kendisine hayran bırakıyor. İlkbaharı müjdeleyen mis kokulu nergis çiçekleriyle bezeli gizemli adaya tekneyle 20 dakikada gidilebiliyor. Adanın keşfedilmesinden sonra lagünün çevresinde oturan vatandaşlar çiçekleri görmek için adaya gidiyor.

Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Ancak lagüne sulama kanallarının suyunun karışması nedeniyle Nergis Adası’nın büyük bir kısmını sazlıklar kapladı. Sazlıklarla kaplanan adanın yok olma tehlikesi altında olduğu öğrenildi.

“Burası doğal sit alanı”

Karataş Belediye Başkanı Ali Bedrettin Karataş, İhlas Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada Akyatan Lagünü’nün kalbi olan Nergis Adası’nın çok özel bir yer olduğunu ifade ederek, “Nergis adamız çok özel bir yer. Burası görenlerin hayranlıkla baktığı ve imrenerek izlediği bir alan. Akyatan Lagünü içerisinde küçük adacıklar var. Bu adacıkların içerisinde nergisler doğal olarak yetişiyor. Burası doğal sit alanı. Koruma altında olan bir alan” ifadelerini kullandı.

“Nergislerin zarar görmemesini sağlamalıyız”

Akyatan Lagünü ve Nergis Adası’nın koruma altında olduğunu, herkesin giremeyeceğini belirten Başkan Karataş, “Bu alanlara çeşitli dönemlerde vatandaşlarımız özel botlarla bilgimiz dahilinde gelebiliyor. Turizme katkı sağlayacağına inandığımız bu alan hem Adana hem de Karataş’ın tanıtımı için önem arz ediyor. Ancak buraya bilgimiz dahilinde olmadan kaçak giriş yapanlar ve nergisleri tahrip ediyor. Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğumuz gerçeğini gözler önüne serdiriyor. Nergislerin zarar görmemesini sağlamamız lazım” diye konuştu.

Öte yandan Karataş Belediye Başkanı Ali Bedrettin Karataş, Akyatan Lagünü’nü ve Nergis Adası’nın korunarak gelecek kuşaklara teslim edilmesi gerektiğini söyledi.