Kuşadası Belediyesi, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Devlet Konservatuvarının yer sorununu çözüme kavuşturdu. Bu kapsamda Davutlar’da bulunan ADÜ Kuşadası Meslek Yüksekokulu kampüsündeki binada, konservatuvar öğrencilerine ayrılan sınıflar, Kuşadası Belediyesi tarafından baştan aşağıya yenilenerek eğitime hazır hale getirildi.

ADÜ Devlet Konservatuvarı, 4 yıl önce Ege Denizi’nde meydana gelen depremde, Adalızade Mezarlığı’nın karşısında bulunan binasını tahliye etmek zorunda kaldı. Binanın boşaltılmasının ardından eğitim hayatlarına devam etmeleri için yer bulunamayan öğrencilere, Kuşadası Belediyesi kucak açtı. 2021 yılında, Belediye Meclisinde alınan kararla Tarihi Kervansaray’ın üst kısmı önce 3 aylığına, daha sonra da ADÜ Rektörlüğü’nden gelen talep üzerine 2024 yılına kadar konservatuvar öğrencilerine tahsis edildi.

Tarihi Kervansaray’ın otel ve müze projesi kapsamında bakıma alınması üzerine konservatuvar geçtiğimiz aylarda Davutlar’da bulunan ADÜ Kuşadası Meslek Yüksekokulu kampüsünde bulunan binaya taşındı. Bir kez daha devreye giren Kuşadası Belediyesi, binada öğrenciler için ayrılan sınıfların tamirat, tadilat, ve yenileme çalışmalarını tamamlayarak eğitime uygun hale getirdi. Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari de sınıflarda incelemelerde bulundu.

“Öğrencilerimizin her zaman yanındayız”

ADÜ Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin ikinci dönemde yeni sınıflarında eğitim görmeye başlayacaklarını belirten Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, “Bir kaşık suda fırtına koparanların gelip, yeni sınıfları görmelerini istiyoruz. Kuşadası Belediyesi olarak biz öğrencilerimizin her zaman yanındayız. Çünkü onlar bizler için çok kıymetli. Başkanımız Ömer Günel de eğitime ve öğrencilere sunduğu birçok imkanla her zaman destek oluyor. Kuşadası Belediyesi olarak aylık kirası 600 bin lirayı geçen Kervansaray’ı yaşama geçireceğimiz projeyle kent turizmine kazandıracağız” diye konuştu.