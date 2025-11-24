Adana’da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 12’si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında bir çok adres belirlenerek operasyon yapıldı. Operasyonda 18 şüpheli gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise 2 kilo 75 gram esrar, 5 kök kenevir, iklimlendirme aparatları, 48 gram kokain, 11 gram metamfetamin, 9 bonzai ham maddesi, 10 gram bonzai, 73 adet sentetik ecza, ruhsatsız tabanca ve 46 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 12’si tutuklandı, 6’sı adli kontrol şartıyla serbest kaldı.