Saniye Rıza Kız Çocuklarını Koruma Derneği, 50. kuruluş yılını Karaman Dernekler Yerleşkesinde düzenlenen programla kutladı. Dernek yönetimi ve üyelerin bir araya geldiği etkinlikte, 50. yıla özel hazırlanan pasta kesilerek yarım asırlık emek ve dayanışma kutlandı.

Dernek Başkanı Habibe Çıngıloğlu, 1973 yılında Saniye Rıza Kanıçelebi’nin bağışladığı kız öğrenci yurduyla başlayan sürecin bugün yüzlerce hayata dokunan bir yapıya dönüştüğünü söyledi. Kuruluşlarından bu yana 59 kızın evlendirilmesine destek olduklarını, 48 çocuğa ise tüm ihtiyaçları hazırlanarak yeni bir yaşam kurmaları için yardımcı olunduğunu belirtti. Çıngıloğlu, dernekten destek alan birçok kızın eğitim hayatını tamamlayarak meslek sahibi olduğunu, hatta bir kısmının artık emeklilik dönemine geldiğini ifade etti.

2014 yılında yurtların kapatılmasıyla çocukların "sevgi evlerine" yönlendirildiğini ve derneğe ait yurdun bu süreçte yıkıldığını hatırlatan Çıngıloğlu, çalışmalarını o tarihten bu yana dernekler yerleşkesinde sürdürdüklerini dile getirdi. Yeni bir yurt yapılabilmesi için hayırseverlere çağrıda bulunan Çıngıloğlu, yeniden kız çocuklarının yetişeceği bir yuva oluşturmak istediklerini söyleyerek, "Saniye Rıza Kız Çocukları Koruma Derneği 1973 yılında Saniye Rıza Kanıçelebi tarafından kız çocuklarına korunmak için bir yurt hediye etti. Akabinde bizler de derneğimizi kurduk ve o yıldan beri de 59 kızımızı evlendirdik. 48 çocuğumuza ev açtık, her şeyiyle erzaklarına varana kadar hazırladık. İşe girdiler, hepsi okuyorlardı, meslek sahibi oldular şu anda bir çoğu emekliler. Çağdaş Türk kadını olarak yetiştiler, kendi çocuklarını eğittiler. Fakat 2014 yılında yurtlar kapandı ve yerine ‘sevgi evleri’ açıldı. Sevgi evleri kurulunca bizim yurdumuz yıkıldı. O günden bu yana dernekler yerleşkesinde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Yurdumuzun yapılması için hayırseverleri bekliyoruz. İnşallah bağışçılarımız olacak ve tekrar kız çocukları yetiştireceğiz. Derneğimiz hiç boş kalmıyor sosyal faaliyetlerimiz devam ediyor. Biz kız çocuklarımızı okutmaya devam ediyoruz. Şu anda 5 çocuğumuzun eğitimini karşılıyoruz. Biz bunlarla çok mutlu oluyoruz. Sadece bağışçı bekliyoruz, lise çağındaki çocuklarımızı üniversiteye hazırlayacağız ve hep birlikte camiaya evlatlar yetiştireceğiz" ifadelerini kullandı.