Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kozan ilçesinde izinsiz olarak vatandaşın arazisinin bin 100 metrelik kısmının yola çevrildiği iddia edildi. Mahkeme kararı olmasına rağmen kamulaştırma yapılmadan 7 metre genişliğinde açılan yolun 4 metresini kapatan arazi sahiplerinden Yasin Türkeli tepkisini dile getirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Şevkiye Mahallesi’nde bulunan Güneri Caddesi’ndeki yol çalışması arazi sahibi ile vatandaşları karşı karşıya getirdi. Uzun süredir toz nedeniyle zor günler geçiren vatandaşlar, Adana Büyükşehir Belediyesinin yolu asfaltlamasını beklerken farklı bir detay ortaya çıktı. Yolun bin 100 metrekaresinin Yasin Türkeli ile birlikte 10 mirasçıya ait olan 19 dönümlük araziden geçtiği belirlendi. İyi niyetli davranıp belirli bir noktaya kadar rıza gösterdiğini belirten Türkeli, belediye ekiplerinin iyi niyetini suistimal etmesi nedeniyle kendisine ait olan 7 metrelik yoldan 4 metresini kapattı. Çevre sakinleri ile bu yüzden sıkıntı yaşayan Türkeli, hem tapulu arazisine izinsiz girildiğini hem de kendisinin zor durumda kaldığını söyledi.

"İzinsiz girip ağaçları sökmüşler"

Arazi sahiplerinden Yasin Türkeli, "10 mirasçıyız. Buradaki işleri ben takip ediyorum. Arazime benim iznim ve rızam olmadan kepçe ve dozerlerle girerek meyve ağaçlarımı söktüler. Hem sözlü hem yazılı olarak defalarca uyarıda bulundum. Burada çalışanlar ’bilgimiz yok’ diyor. Bu durum 3 yıldır devam ediyor. Daha önce yol, rızamla kullanılıyordu. Hatta iznim olmadan asfalt döküldü. 2 yıl önce doğal gaz hattı da izinsiz döşendi. Mahkemeye başvurdum, boruların taşınmasına karar verildi. Şimdi ise yine aynı bölgeye asfalt yapılmaya çalışılıyor. Tapulu bin 64 metrekarelik arazim olduğunu defalarca beyan ettim" dedi.

"Yol için 5 metre verdim, ama hâlâ sınırıma giriyorlar"

Kendisinin süreçte iyi niyetli de davrandığını anlatan Türkeli, "Yol için 5 metre verdim ama ‘hayır, hepsini yapacağız’ diyorlar. Beni muhatap alan yok. Sürekli mahalleliyle karşı karşıya kalıyorum. Çekim yaptılar, beni mahalle sakinleriyle karşı karşıya getirdiler. Elimde belgelerim var. Hangi vatandaş gidip kamusal yolu kapatabilir ki? Ben yolu değil, bana ait olan araziyi kapatıyorum. Yol için yeterince alan verdim. Kamulaştırma için gelen olmadı. Mahkeme kararıyla burasının benim tapulu arazim olduğu tescilli" diye konuştu.

"Belediyeye defalarca söyledim ama dinlemediler"

5 yıl önce belediyenin harita mühendisinin uydu ile ölçüm yaptığını ve arsanın kendine ait olduğunun tescillendiğini de aktaran Türkeli "5 yıl önce kaldırım yapılırken de benzer bir sorun yaşandı. Adana Büyükşehir Belediyesinden gelen yetkili, ’istimlak bedelini alırsınız’ dedi, uydudan fotoğraflar çekti. Mahkemeye verebileceğimi de söyledi. İzin vermediğimi söyledim ve gitti. Tapulu olduğu belediye tarafından da ölçüldü. Yine şarampol kısmına dokunmayın, yolu yapın dedim. Ama dinlemediler, umursamaz davrandılar. Ben de karakola giderek şikâyetçi oldum. Mahkeme kararım var. Mahalle halkı olayın detaylarını bilmeden bana tepki gösteriyor. Yol açık, ancak bana ait olan 7 metrelik hakkımın 4 metresini kapatıyorum çünkü bu alan bana ait" diyerek sözlerini tamamladı.