Antalya’nın Manavgat ilçesinde 4 katlı binada yük asansörü kurulumu yapan usta iskeleden düşerek ağır yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, ustanın elektrik akımına kapılması sonucu düştüğü değerlendiriliyor.

Aşağı Pazarcı Mahallesi 1084 sokakta meydana gelen olayda, 4 katlı binanın dış cephesinde yük asansörü kurulumu yapan Mehmet A. G. elektrik akımına kapılarak 4 metre yükseklikteki iskeleden düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine verilen adrese gelen 112 Acil Sağlık ekibi olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Güner’i ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Boynunda kırık olduğu ve hayati tehlikesi bulunduğu belirlenen Mehmet A. G. buradaki müdahalesinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansırken, görüntülerde ustanın çalışma sırasında elektrik çarpması sonucunda düşmüş olma ihtimalinin yüksek olduğu bildirildi.