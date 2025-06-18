Adana Demirspor’un içinde bulunduğu mali kriz nedeniyle harekete geçen taraftar grubu Şimşekler, kulübü borç batağından çıkarmak için yardım kampanyası başlattı. Kampanyanın öncülüğünü yapan Şimşekler Grubu Başkanı Ertan Zeybek, "Bu sadece bir para toplama işi değil, Adana’nın en büyük değerine sahip çıkma mücadelesidir" dedi.

Adana Demirspor’un taraftar grubu Şimşekler’in lideri Ertan Zeybek, basın mensuplarıyla bir araya gelerek kulübün yaşadığı mali krizi aşmak için yardım kampanyası başlatıldığını duyurdu. Adana Demirspor’un tarihinin en kritik dönemlerinden birini yaşadığını vurgulayan Zeybek, kulübün borç yükü nedeniyle kimsenin tek başına bu sorumluluğun altına girmeye cesaret edemediğini söyledi. Zeybek, yaklaşık dört ay önce İstanbul’da Murat Sancak ile yapılan toplantıyı hatırlatarak, "Sancak, kulübü devralmak isteyen olursa önünü açacağını ve borçların ödenmesi şartıyla hisseleri derneğe devretmeye hazır olduğunu beyan etmişti" dedi.

Yeni bir yönetim oluşturmak için eski yöneticiler, siyasiler ve bürokratlarla görüşmeler yapıldığını ancak somut bir sonuca ulaşılamadığını dile getiren Zeybek, bu süreçte kulübü ayağa kaldırmak amacıyla geniş kapsamlı bir yardım kampanyası başlattıklarını aktardı. Kampanya için 5 Mayıs 2025’te başvuru yapıldığını ve 45 günlük sürecin ardından resmi onayın alındığını aktardı.

Kampanyanın sadece taraftarı değil, iş insanlarını, belediyeleri, siyasetçileri, sanatçıları ve yurt dışında yaşayan Adanalıları da kapsayacağını belirten Zeybek, "Bu sadece bir maddi destek çağrısı değil, aynı zamanda bir vefa hareketidir. Adana Demirspor yalnızca bir futbol takımı değil, bu şehrin ruhudur. Bu yükü paylaşmayanlar tarih önünde bunun hesabını veremez" ifadelerini kullandı.