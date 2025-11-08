Aksaray’da kamyonetin çarptığı yaya yaralandı. Yaralı genç kadın, sağlık ekipleri müdahale ettiği esnada yarasını unutup arkadaşına "Annemlere bir şey söyleme" dedi.

Kaza, Paşacık Mahallesi Aşık Molla Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Makas Kavşağı istikametine seyreden Halil K. (30) idaresindeki 34 FM 1871 plakalı Volkswagen marka kamyonet, caddenin karşısına geçmek isteyen Medine D.’ye (23) çarptı. Genç kadın aldığı darbeyle yola savrulurken, kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza mahalline gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yolda yatan kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Bacaklarından aldığı darbeyle acılar içinde kıvranan genç kadın, acısını unutup elini tuttuğu arkadaşına, "Cansu annemlere bir şey söyleme" dedi. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sürücü ise polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.