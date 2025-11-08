Adıyaman’da kum ocağında gölete düşen kamyonet, ekipleri alarma geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Büklüm köyü yakınlarında faaliyet gösteren bir kum ocağında 02 HK 025 plakalı kamyonet henüz belirlenemeyen bir nedenle yaklaşık 5 metre derinliğindeki gölete düştü. Kamyonetin düştüğünü gören işçiler, araçta birinin olabileceği ihtimali üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, UMKE, AFAD ve polis dalgıç ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemleri aldı. Dalgıç polis ekipleri gölet içerisinde arama yaptı. Yapılan aramada 02 HK 025 plakalı kamyonette kimsenin bulunmadığı, kamyonetin kendi kendine hareket ederek gölete düştüğü tespit edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.