Trendyol 1. Lig’in 13. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Hatayspor arasında oynanan maçın ardından teknik direktörler açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig’in 13. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında karşılaştığı Hatayspor’u 2-1 yendi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, galibiyetten dolayı takımını tebrik etti. Hataysporlu oyuncuları da tebrik eden Kaloğlu, "Çok iyi mücadele ettiler. Zor günler geçiyorlar, Allah yardımcılar olsun, kolay değil. İki haftadır sistem değişikliğine gittik. Daha az pozisyon veren, daha çok gol pozisyonuna giren yapıya yavaş yavaş bürünüyoruz. Bugün de maçın başında bana göre erkenden 2-0 yakalamak bizim takımı milli takım öncesinde biraz rehavete soktu. Her ne kadar uyarsak da, bu maçlarda motive olmak, özelikle maçın içinde skoru yakaladıktan sonra aynı tutkuyu göstermek kolay olmuyor" dedi.

Zaman zaman iyi şeyler yapamadıklarını belirten Sinan Kaloğlu, "Genel olarak baktığımızda aslında sistemin getirdiği şekilde pozisyonlara girdik. Beni sevindiren taraf, iki haftadır çalıştığımız şekilde goller atmamız oldu. Çocuklar buna çok iyi reaksiyon gösteriyor. Zamanla daha iyi olacağız. Fiziksel yapımız yavaş yavaş daha iyi duruma geliyor. Milli takım arasında oyuncularımıza bir yükleme yapacağız. Çok pozisyona girdik, atmamız gerekiyordu. Kendi kendimizi saha içinde strese soktuk. Bu da gereksiz bir şekilde penaltıya sebep olduk. Rakibe saygı duyuyoruz. Maçı çok önceden koparacak pozisyonlar geldi, atamadık. Bu lig de her maç çok zor. Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Önemli olan seriye devam etmemiz. Üst sıraları zorlamamız" diye konuştu.

Gökhan Alaş: "Üretkenlik anlamında kötüyüz, maç boyunca bunu yaşadık"

Hatayspor Teknik Direktör Gökhan Alaş, Amed Sportif Faaliyetler’in kaliteli ve ciddi yatırım yapılan bir takım olduğunu söyledi. Oyun güçlerinin de olduğunun farkında olduklarını kaydeden Alaş, "Yeni hocayla birlikte sistem değişikliğine de gittiler. Biz de hafta boyunca çalışmalarımızı buna göre planlamıştık. Ancak maça iyi başlayamadık. O yüzden bizim adımıza ilk periyot çok kötü geçti" şeklinde konuştu.

Takım savunmasında zafiyetlerinin olduğuna değinen Gökhan Alaş, "Düzeltilmesi üzerine hafta boyunca oyuncularımıza uyarılar yapmıştık. Ancak maça çok kötü başlayan bir Hatayspor. Bunun sonucunda 2-0’lık geriye düşme. Daha sonra oyunda biraz dengeyi kursak da, üretkenlik anlamında sıkıntı yaşadık. Bütün bu üretken olamama sonucunda penaltıyla yeniden skoru bulup oyuna ortak olmaya çalıştık. İkinci yarıya başladığımızda biraz daha dengeli oyunu kabul etmemiz gerektiğini konuşmuştuk. Ancak bazı alışkanlıklar takımda oturmuş durumda. Israrla oyunu kendi birinci bölgesinde kabul eden bir Hatayspor var. Her ne kadar daha çok takımı agresif bir şekilde öne çıkarmaya çalışsam da bazen bunda başarılı olamıyoruz. Üretkenlik anlamında kötüyüz, maç boyunca bunu yaşadık. Camiamız zor bir süreçten geçiyor. Biz de bu zor süreçte kendi camiamızı ayakta tutmak için bir beklenti olmaksızın sorumluluk almaya çalışıyoruz. Mücadeleyi devam ettirmeye çalışıyoruz. Olaya yine bu şekilde bakacağız" ifadelerini kullandı.