Afyonkarahisar Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğü sosyal projelerine ve vatandaşları bilgilendirmeye yönelik eğitim faaliyetlerine devam ediyor.

Bu kapsamda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İŞKUR İl Müdürlüğü iş birliğinde Bacım Sultan Kız Öğrenci Yurdunda eğitim programı gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli psikolog tarafından öğrencilere "Gelecek Kaygısıyla baş etme" konusunda seminer verilirken, İŞKUR iş ve meslek danışmanı da öğrencilere kariyer planlaması, dikkat edilecek hususlar ve iyi bir CV hazırlama teknikleri konusunda bilgiler verdi.