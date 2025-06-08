UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’nde bulunan ve bünyesinde barındırdığı tarihi mekanlarla açık hava müzesi konumundaki Bitlis’in Ahlat ilçesinde Kurban Bayramı’nda ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

İslam tarihinin en önemli miraslarından Anadolu’nun Orhun Abideleri olarak da bilinen ve dünyanın en büyük Türk-İslam Mezarlığı olan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı; tarihi kümbetler, mağa evler ve Harabeşehir Kurban Bayramı’nda da yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. "Türklerin Anadolu’ya girişinin kapısı" ile "Anadolu’nun tapusu" olarak nitelendirilen ve "Sakin Şehir" unvanına sahip Ahlat’a gelen ziyaretçiler; sanat eseri özelliği taşıyan ve üzerlerindeki kabartmalar, motifler, oymalar, kitabeler ve yazılarla tarihe ışık tutan abidevi mezar taşlarıyla birlikte adeta zamanda yolculuğa çıkıyor.

Bayram tatilini fırsat bilerek arkadaşları ve ailesi ile birlikte Batman’dan Ahlat’ı gezmeye gelen Mevlüt Baltacı, "Bayram dolayısıyla Ahlat’a geldik. Şu an inanılmaz bir atmosfer var burada. Daha önce Ahlat’tan geçtim ama mezarlığa girememiştim. İyi ki de girmişim, arkadaşlarımız ve çocuklarımla görme fırsatımız oldu. İnanılmaz bir sanatla yapılmış mezar taşları var. Çok etkilendim, kelimelerle açıklayamıyorum. Burada yatanların ruhları şad olsun. Anadolu’nun kapıları onların sayesinde İslamiyet’e açıldı. Harika bir atmosfer var, zaten buranın havası çok güzel. Herkesi de buraya bekliyoruz" dedi.