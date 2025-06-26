Aydın’ın İncirliova ilçesi Acarlar Mahallesi’nde sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

İncirliova Belediyesi ekipleri ilçe genelinde haşere ve vsivrisinek mücadelesini sürdürüyor. Ekipler son olarak Acarlar Mahallesi’nde ilaçlama çalışması gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Aytekin Kaya yaptığı açıklamada, "İncirliova’nın her köşesinde olduğu gibi, emeğin başkenti, çalışkan insanların diyarı Acarlar Mahallemizde de sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Halk sağlığını korumak, hemşehrilerimizin yazı daha huzurlu ve konforlu geçirmesini sağlamak için tüm mahallelerimizde periyodik ilaçlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Erken dönem ilaçlamaları ile başlayıp bugüne kadar titizlikle yürüttüğümüz çalışmalarımızı yaz boyunca da sürdürerek halkımızın sağlığını ve huzurunu korumaya devam edeceğiz" dedi.