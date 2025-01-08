Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı, Başakşehir karşısında attığı golle bu sezonki 3. gol sevincini yaşadı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk haftasında Galatasaray, Başakşehir’i konuk ederken, sarı-kırmızılıların 2. golünü savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı attı. Müsabakanın 74. dakikasında Roland Sallai’nin sağ kanattan ortasında Mcihy Batshuayi’nin kafa vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer’in çeldiği topu kale önünde Abdülkerim Bardakcı, boş kaleye gönderdi ve skor 2-2 oldu.

30 yaşındaki futbolcu böylece kupada ilk golünü kaydederken, bu sezon gol sayısını da 3’e çıkardı. Abdülkerim ligde Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarında da gol sevinci yaşadı.

Maçta 11’de görev alan Abdülkerim Bardakcı 90 dakika sahada kaldı.