Galatasaray’ın Kolombiyalı futbolcusu Davinson Sanchez, Başakşehir maçıyla bu sezonki 3. golünü kaydetti.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk haftasında Galatasaray evinde Başakşehir ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların ilk golü savunma oyuncusu Davinson Sanchez’den geldi. Müsabakanın 51. dakikasında Dries Mertens’in ceza sahası dışı sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta kale önünde Sanchez kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 1-1’e getirdi. 28 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki 3. gol sevincini yaşadı. Kolombiyalı futbolcu ligde de Çaykur Rizespor ve Beşiktaş maçlarında da rakip fileleri havalandırdı.

Maça 11’de başlayan Davinson Sanchez 90 dakikada sahada kaldı.