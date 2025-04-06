Mersin Büyükşehir Belediyesi’nce düzenlenen 7. Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu’nun 10 Nisan’da başlayacağı bildirildi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından ’Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun ardından Türkiye’nin en büyük ikinci bisiklet yarışı olarak gösterilen organizasyon, Mersin’in doğal ve tarihi güzelliklerini gözler önüne sererken, kentin spora olan uygunluğunu da tüm dünyaya tanıtacak.

Dört gün sürecek yarış boyunca sporcular, yaklaşık 450 kilometrelik parkuru tamamlamak için pedal çevirecek. Mersin’in farklı ilçelerinden geçen rota, katılımcılara sadece sportif bir mücadele sunmakla kalmayacak, aynı zamanda Toros Dağlarının eteklerinden Akdeniz’in eşsiz kıyılarına uzanan muhteşem manzaralar eşliğinde unutulmaz bir deneyim yaşatacak.

Sporcular turun ilk etabına Anamur’dan başlayacak, Bozyazı ve Aydıncık’tan geçerek 94.7 kilometre bisiklet sürecek. İkinci etaba Gülnar’dan start verecek olan sporcular Mut, Silifke ve Erdemli’yi pedallayarak 125 kilometreyi tamamlayacak. 104.6 kilometre olan ve Tarsus’tan başlayacak üçüncü gün etabı ise Çamlıyayla’nın eşsiz güzellikteki yeşilliği içinden geçerek Toroslar’da tamamlanacak. Bisiklet turunun son etabında ise Akdeniz, Yenişehir ve Mezitli ilçesinden geçecek olan sporcular 124.2 kilometrelik bir parkuru tamamlayacak.

Emrullah Taşkın: "33 farklı ülkeden 173 sporcu katılıyor"

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, 7. Tour Of Mersin’in teknik detayları hakkında bilgi vererek, "Dünyanın dört bir yanından toplam 6 kıtadan, 33 farklı ülkeden sporcuların katıldığı büyük bir organizasyon olacak. Bisiklet Federasyonu tarafından ’Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’ndan sonra Türkiye’de yapılan en büyük ikinci organizasyon olarak nitelendiriliyor. Çoğunluğu yabancı sporculardan oluşan 173 sporcu katılıyor. Dünyanın en büyük bisikletçileri burada pedal çevirecekler. Toplamda 4 etaptan oluşan, 4 gün sürecek bir organizasyon. Sporcular, 450 kilometreye yakın pedal çevirecek" dedi.

"Sporcular, Mersin’in tarihi ve doğal güzellikleri arasında pedal çevirecek"

Güzergah bilgilerini de paylaşan Taşkın, "10 Nisan’da Anamur iskeleden başlayacağız. Anamur’daki Mamure Kalesi önünden geçilerek, Gilindire Mağarası önünde bitirilecek. İkinci etabımız Gülnar’da başlayıp Erdemli’de bitiyor. Üçüncü etabımız; Tarsus’tan başlayıp Çamlıyayla’dan devam edip, Ayvagediği Yaylası’nda bitirilecek. Son etap da Mersin sahilinde yapılacak. Sporcular, denizin ve yaylaların içerisinden geçecek, tarihi mekanları da görerek pedal çevirecekler" ifadelerini kullandı.

"Amacımız, Mersin’i bütün dünyaya tanıtmak"

Tüm Mersinlileri organizasyona katılmaya davet eden Taşkın, "Amacımız Mersin’de sporu; tarihle ve doğayla buluşturmak ve Mersin’i bütün dünyaya tanıtmak. Bütün Mersinlileri de izlemeye davet ediyoruz" diye konuştu.