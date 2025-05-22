Mersin’in Mut ilçesinde çocuklara trafik bilincinin aşılanması için hazırlanan trafik parkur oyun alanı açıldı.

İlçede bulunan Hatice Ata Tekin Kızılay Anaokulu’nda öğrencilerin trafik bilincini küçük yaşta kazanmalarını sağlamak amacıyla "Trafik Parkur Oyun Alanı" oluşturuldu. Oluşturulan oyun alanı düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa, Kaymakam vekili İsa Uğur ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Dölek katıldı. Açılışın ardından öğrenciler, hazırlanan trafik parkurunda eğitici ve eğlenceli etkinlikler gerçekleştirdi.

Tören sırasında öğrencilerle yakından ilgilenen ilçe Kaymakam vekili İsa Uğur, yapılan bu anlamlı çalışmanın çocukların trafik kurallarını eğlenerek öğrenmeleri açısından son derece önemli olduğunu söyledi.