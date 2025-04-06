Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) ile UCSI Üniversitesi arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

EBYÜ ile Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da bulunan ve QS Dünya üniversiteleri sıralamasında 265. Asya Üniversiteleri arasında ise 45. sırada bulunan UCSI Üniversitesi arasında hem ikili iş birliği anlaşması hem de Erasmus+ kapsamında ikili anlaşma imzalandı.

EBYÜ’yü temsilen Rektör Prof. Dr. Akın Levent ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Emrah Özbay, Malezya’da çeşitli temaslarda bulunarak akademik iş birliği imkanlarını değerlendirdiler. Yapılan görüşmelerin ardından, üniversiteler arasında öğrenci ve akademisyen değişimi, ortak araştırma projeleri ve akademik iş birliklerini kapsayan anlaşmalar imzalandı.

İmzalanan anlaşmalar sayesinde, öğrenciler ve akademisyenler için uluslararası düzeyde eğitim ve araştırma fırsatlarına daha kolay erişim sağlanacak.