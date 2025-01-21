Trabzon’un Arsin ilçesinde 6 yıl evli kaldıktan sonra eşi vefat eden ve kız kardeşi ile birlikte baba ocağında bir ömür geçiren 66 yaşındaki Asiye Sağır, kış aylarında sessizliğe bürünen mahallede inek ve tavuk bakıyor, bahçe işleri ile tek başına hayatını geçiriyor.

Trabzon’un Arsin ilçesinde yaşayan bir çocuk annesi Asiye Sağır (66), 6 yıl evli kaldıktan sonra eşinin vefat etmesiyle Başdurak mahallesindeki baba evine döndü. Kız kardeşi Fatma Sağır ile yaşamaya başlayan Asiye Sağır’ın en büyük destekçisi ise ağabeyi oldu. 6 yıl önce ağabeyinin hayatını kaybetmesiyle büyük burukluk yaşayan kız kardeşler özellikle kış aylarında sessizliğe bürünen mahallede ömürlerini geçirmeye çalıştı. En yakın komşularının metrelerce uzakta olduğu mahallede yaşayan Sağır kardeşler, coğrafi koşullar nedeniyle yıllarca süren zorlu yaşam mücadelesinde birbirlerine destek verdi. İnek ve tavuk bakarak, bahçe işleri ile uğraşarak zamanlarını geçiren Sağır kardeşlerin, yaşamlarının sosyal medyada yer bulması ile Trabzon Valiliği tarafından harekete geçildi. Başdurak mahalle muhtarı Ali Şengül ve Sosyal Hizmetler Kurumu’ndan gelen görevliler, Sağır kardeşlerin yaşadığı evde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemede Asiye ve Fatma Sağır kardeşlerin maaşlarının olduğu ve maddi beklenti içerisinde olmadıkları tespit edildi.

Yanlış anlaşılmaktan dolayı üzüldüğünü belirten Asiye Sağır, inek bakarak, bahçe işleri ile uğraşarak gününü geçirdiğini ifade ederek “Sabah erken kalkıp namazımı kıldıktan sonra günüm başlıyor. Ahıra inip hayvanlarıma bakıyorum. Sonrasında tavuklarımı yediriyorum. Bir tane de keçim var onunla da ilgilendikten sonra kahvaltı yapıyorum. Evimin işlerini hallettikten sonra bahçede işlerim varsa onlarla ilgileniyorum” dedi.

“İnsan tek başına biraz korkuyor”

Tek başına yaşamaktan dolayı korktuğunu da dile getiren Sağır, “Ömrümüz burada geçti. Beraber yaşadığımız erkek kardeşim rahmetli oldu. Onun vefatından sonra biraz zor oldu. O bizim gözbebeğimizdi. Bizimle o ilgilenirdi. Maddi anlamda bir mağduriyet değil bu. Hastalandığımızda o bizimle ilgilenirdi. Bu mahallede şuanda kimse yok. 4 hane var ama onlar da bana uzak. İnsan tek başına biraz korkuyor. Onu da televizyon izleyerek gidermeye çalışıyorum. O biraz arkadaşlık yapıyor. İhtiyaç olduğu zaman şehire iniyorum. Burada bir kamyoncu komşumuz var. Onunla bazen ilçe merkezine iniyorum” şeklinde konuştu.

Sosyal hizmetten gelen görevliler ile Asiye Sağır’ı ziyaret eden Başdurak Mahalle Muhtarı Ali Şengül ise “Kardeşlerin sosyal medyadaki görüntülerini izleyince bir ihtiyaçları olup olmadığını öğrenmek için buraya geldik. Kendileriyle muhabbet ettik. Kendilerinin babalarından kalan maaşının, fındık ve hayvancılık gelirlerinin olduğunu öğrendik. Herhangi bir mağduriyetlerinin olmadığı tespit edildi. Yörenin coğrafi konumundan dolayı zaten yaşam şartı belli. Biz mahallemizin her bir metrekaresine hakimiz. İnsanların mağduriyetlerinin giderilmesi için her zaman yanlarındayız. Mahallemizde yaz aylarında nüfus artıyor. Kış aylarında yaklaşık 500 nüfusumuz oluyor” ifadelerini kullandı.