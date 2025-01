Silifke Belediyesi, yarı yıl tatili için bir hafta sürecek çocuk festivali başlattı. Etkinlik, 29 Ocak tarihine kadar kent merkezi ve mahallelerde düzenlenecek.

Göksu Parkı’nda düzenlenen Yarı Yıl Tatili Çocuk Festivali kapsamında sahne gösterileri, maskot karakterler, konserler, tiyatrolar, film gösterileri, çocuk atölyeleri, animasyon gösterileri ve daha aklınıza gelebilecek pek çok aktivite yer alıyor.



"Başkan Turgut, “Çocuklarımızın mutluluğu her şeye değer”

Festivalin yoğun bir katılım ile başladığını belirten Silifke Belediye Başkanı Dr. Mustafa Turgut, “Çocuklarımızın mutluluğu her şeye değer. Çocuklarımıza karne hediyesi olarak güzel bir sürpriz hazırladık. Onların eğlenip öğrenebileceği, farklı becerilerini geliştirebilecekleri ve bol bol stres atabilecekleri birbirinden güzel etkinlikler hazırladık. Bilgisayar ve tablet başında vakit geçirmek yerine burada aileleriyle birlikte keyifli ve mutlu bir zaman geçiriyorlar. Sadece kent merkezimizde değil her gün farklı mahallelerimizde bir hafta boyunca sürecek Çocuk Festivalimize katılımlar bir hayli yoğun.. Çocuklarımız için hem eğlenceli hem öğretici bu organizasyonlarımızı ileriye doğru daha geniş ve kapsamlısını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Ara tatile giren tüm çocuklarımızı ve ailelerini etkinliklerimize bekliyoruz” dedi.

Başkan Turgut, ailelerin de çocuklarıyla birlikte vakit geçirebileceği bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirterek, “Ara tatili, yaz şenlikleri ve Ramazan etkinlikleri gibi programlarla vatandaşlarımızı daha fazla bir araya getirmeye devam edeceğiz” dedi.



"Öğrenci ailelerinden teşekkür"

Etkinliğe çocuklarıyla katılan Havva Söyler, “Belediyemize ve başkanımıza teşekkür ediyoruz. Çocuk festivalinde çocuklarımız doyasıya eğlendiler ve mutlu oldular. Her şey çok güzel düşünülmüş. Aynı zamanda çocuklarımız birbirleriyle kaynaşıyor ve eğleniyorlar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Festival etkinlikleri kapsamında Belediye Başkanı Dr. Mustafa Turgut ile bol bol fotoğraf çektiren çocuklara ve ailelerine, Başkan Turgut kendi elleriyle yaptığı pişmaniyeleri ikram etti.





Kaynak: İHA