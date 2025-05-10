Mersin’in Tarsus ilçesi sınırlarında çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çamalan Mahallesi’nde çam ormanlarında yangın çıktı. Rüzgar etkisiyle hızla yayılan yangına ilk olarak Gülek Orman Şefliği ekipleri müdahale etti. İlk ekipler müdahale ederken takviye olarak Orman Bölge Müdürlüğü ile Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangın, büyümeden kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.