Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde motosikletle, hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Bilal Şahin’in Galadıran Kültür Derneği’nin başkanlığını yaptığı öğrenildi.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde motosikletle, hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Bilal Şahin’in Galadıran Kültür Derneği’nin başkanlığını yaptığı öğrenildi.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Ekmel Mahallesi, D-400 Karayolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gazipaşa’dan Anamur istikametine seyir halindeki Bilal Şahin idaresindeki 27 ADA 573 plakalı motosiklet, Ekmel Kavşağı’nda Şevket S.’nin kullandığı 07 UZ 293 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Bilal Şahin ağır, Şevket S. ise hafif yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Gazipaşa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Motosiklet sürücüsü Bilal Şahin, doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Şahin’in Galadıran Kültür Derneği’nin başkanlığını yaptığı öğrenildi.