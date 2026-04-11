Mersin'in Tarsus Belediyesi, yoğun yağışlar nedeniyle bozulan yollarda bakım ve düzenleme çalışması yaparak ulaşımı kolaylaştırdı, üreticilerin tarım arazilerine erişimini sağladı.

Tarsus Belediyesi, etkili olan yoğun yağışların ardından Mantaş Mahallesi'nde ulaşımı zorlaştıran yollarda bakım ve düzenleme çalışmaları gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında mahallede toplam 34 kamyon malzeme kullanılarak bin 240 metre uzunluğunda malzemeli yol bakımı yapılırken, 4 bin metre uzunluğundaki yolda reglaj çalışması tamamlandı.

Mantaş Mahallesi'nde özellikle kayısı, şeftali ve nektarin üretimi yapılan tarım arazilerine ulaşımda yaşanan aksaklıklar, gerçekleştirilen çalışmalarla giderildi. Üreticilerin tarlalarına daha rahat ulaşabilmesi sağlanırken, tarımsal faaliyetlerin kesintisiz şekilde devam etmesine katkı sunuldu.