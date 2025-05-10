ÇANKIRI (İHA) – Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde (ÇAKÜ) düzenlenen "sektörel tuz ve tuz temelli stratejik ürünler" toplantısında, Avrupa’daki tuz minerali açısından zengin ülkelerle yeni işbirlikleri ele alındı.

ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi başkanlığında Senato Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, üniversite bünyesinde hali hazırda yürütülen 13 farklı projenin mevcut durumu değerlendirildi. 2025 yılı için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından sağlanacak ödenekler kapsamında öncelik verilecek projeler de gündeme alındı.

Rektör Çiftçi, TÜBİTAK, BAP ve Avrupa Birliği projelerinin önemli olduğunu belirterek, özellikle tuz minerali açısından zengin Avrupa ülkeleriyle yeni işbirliklerin olacağını ifade etti.

Toplantıya rektör yardımcıları, ihtisaslaşma komisyonu üyeleri ve proje yürütücüleri de katıldı.