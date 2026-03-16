Çankırı Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Kalpten Kalbe Yarenlik Projesi' kapsamında öğrencilerin polislik mesleğini anlattığı tiyatro oyunu ile polis memurlarından büyük beğeni topladı.

Çankırı Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen ve çocukların çeşitli etkinlik ve kurslarla gelişimine katkı sağlamak amacıyla yürütülen 'Kalpten Kalbe Yarenlik Projesi' çerçevesinde öğrenciler tiyatro oyunu sahneledi. Sahneledikleri oyunda polislik mesleğine vurgu yapan öğrenciler, Türk polisinin görev sırasında karşılaştığı olayları tiyatro oyunu ile anlattı.

Programda proje ile ilgili bilgi veren Polis Memuru Ezgi Çalıkuşu Öztürk, 'Arkadaşlarımız bir yıl boyunca emek verip prova yaparak bu gösteriye hazırlandılar. Senaryoda polislik mesleğinin ne olduğu, nasıl çalıştığımız, zorlukları ve kolaylıkları sahnede sizlerle buluşacak' dedi.