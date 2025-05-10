Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü , Okul Sporları Federasyonu ve ana sponsor Türkiye İş Bankası’nın katkılarıyla düzenlenen Türkiye Okul Sporları Satranç Şampiyonası , Kocaeli’de gerçekleştirildi.

Şampiyonaya, 81 ilde yapılan il elemeleri ve 8 farklı ilde düzenlenen grup yarışmaları sonunda finale kalan 138 takımdan 736 sporcu katıldı.

Genç Kızlar Kategorisinde Mersin'i temsil eden Yahya Akel Fen Lisesi Türkiye şampiyonu oldu.

6 kategoride düzenlenen şampiyonanın kazananları şöyle oldu:

Küçükler Genel Kategorisinde şampiyon Özel Beşsekiz Ortaokulu, ikinci Bakyapı Hacı Ali Bakgör Ortaokulu, üçüncü Özel Uzmanlar Ortaokulu, dördüncü Güzelyalı Ortaokulu

Küçükler Kızlar Kategorisinde şampiyon Hüseyin Saim Ekim Ortaokulu, ikinci Durugöl Şehit Burçin Damcı Ortaokulu, üçüncü Hasan Ali Yücel Ortaokulu ve dördüncü Fatih Ortaokulu (Rize)

Yıldızlar Genel Kategorisinde şampiyon olan okul Özel Özden Boğaziçi Koleji Ortaokulu, ikinci Özel Antalya Bahçeşehir Ortaokulu, üçüncü Şehit Cennet Yiğit İmam Hatip Ortaokulu ve dördüncü Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu

Yıldızlar Kızlar Kategorisinde şampiyon Özel Temel Değerler Ortaokulu, ikinci Yarış Ortaokulu, üçüncü Mecdude Başakıncı Ortaokulu ve dördüncü İBB Kanuni Sultan Süleyman Ortaokulu

Gençler Genel Kategorisinde şampiyon Antalya Anadolu Lisesi, ikinci İstanbul Erkek Lisesi, üçüncü Sivas Fen Lisesi ve dördüncü Akçaabat Anadolu Lisesi

Gençler Kızlar Kategorisinde şampiyon Yahya Akel Fen Lisesi, ikinci Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi, üçüncü Nilüfer Belediyesi Barış Anadolu Lisesi ve dördüncü Adapazarı Özel Enka Anadolu Lisesi

2017 yılından bu yana olduğu gibi bu yıl da dereceye giren sporculara, ana sponsor Türkiye İş Bankası tarafından teknoloji ödülleri takdim edildi.