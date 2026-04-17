Mersin Aile Platformu Başkanı Sait Yılmaz, son dönemde okulları hedef alan silahlı saldırıların ardından hem yayıncı kuruluşlara hem de ebeveynlere yönelik dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Yılmaz, dijital mecralarda şiddeti normalleştiren içeriklere karşı “temiz ekran” anlayışının benimsenmesi gerektiğini belirterek, ailelerin bu süreçte daha bilinçli ve denetleyici bir rol üstlenmesi gerektiğini ifade etti.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi ile Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırılarına değinen Yılmaz, bu tür olayların art arda gelmesinin sorunun artık münferit bir durum olarak değerlendirilemeyeceğini ortaya koyduğunu söyledi. Yaşananların toplumsal bir risk haline geldiğine dikkat çeken Yılmaz, özellikle çocuk ve gençlerin maruz kaldığı dijital içeriklerin etkisine işaret etti.

“Tehlike Okulların Kapısına Dayandı”

Büyük Aile Platformu bünyesinde yıllardır yürüttükleri çalışmaları hatırlatan Yılmaz, “Nesil Meselesi”, “Evlat Nöbetleri” ve “Ekranların Emzirdiği Çocuklar” başlıklarıyla birçok ilde farkındalık faaliyetleri gerçekleştirdiklerini belirtti. Ancak gelinen noktada uyarıların somut sonuçlarla karşılık bulduğunu ifade eden Yılmaz, “Dikkat çekmeye çalıştığımız tehlikeler artık okulların kapısına dayanmış durumda” dedi.

“Şiddet Önce Zihinlerde Başlıyor”

Şiddetin yalnızca fiziksel bir eylem olmadığına vurgu yapan Yılmaz, sürecin zihinsel ve kültürel boyutuna dikkat çekti. Şiddetin önce düşünce dünyasında şekillendiğini, dilde sıradanlaştığını ve görsel içeriklerle normalleştiğini belirten Yılmaz, özellikle diziler, dijital oyunlar ve müzik içerikleri üzerinden sunulan yanlış rol modellerin gençler üzerinde etkili olduğunu ifade etti.

Dijital platformların artık sadece eğlence alanı olmaktan çıktığını dile getiren Yılmaz, bu mecraların çocukların kimlik gelişimi, davranış biçimleri ve öfke kontrolü üzerinde doğrudan etkili olduğunu söyledi. Ayrıca mesajlaşma uygulamaları ve çevrim içi oyunlar üzerinden zararlı alışkanlıkların özendirilebildiğine dikkat çekti.

Yayıncılara ve İçerik Üreticilere Sorumluluk Çağrısı

Yılmaz, yayıncı kuruluşlar ve içerik üreticilerine de çağrıda bulunarak, izlenme oranları ve ticari kaygılar uğruna çocukların ruhsal gelişimini olumsuz etkileyen içeriklerden uzak durulması gerektiğini vurguladı. Çocuklara sunulan her içeriğin yalnızca reyting ölçütleriyle değil, toplumsal sorumluluk ve vicdan çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Ailelere de önemli görevler düştüğünü belirten Yılmaz, çocukların dijital dünyadaki içeriklere erişiminin denetlenmesi, bilinçli medya kullanımı alışkanlıklarının kazandırılması ve alternatif sosyal faaliyetlerin artırılması gerektiğini sözlerine ekledi.