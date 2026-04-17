Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı'nın 1. Etap yapım işine ilişkin kararın Resmî Gazete'de yayımlanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yaşanan gelişmenin bölge adına son derece önemli olduğunu söyleyen Murzioğlu, 'Proje Samsun'a ve bölgeye hayırlı olsun. Bu yatırımın şehrimizin ekonomik gücüne güç katacağına inanıyoruz' dedi.

Emeği geçenlere teşekkür etti

Kararın uzun süredir iş dünyası ve bölge aktörleri tarafından yakından takip edildiğini belirten Başkan Salih Zeki Murzioğlu, 'Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu'na, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımız, Milletvekilimiz Sayın Mehmet Muş'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu karar, yalnızca bir ulaşım yatırımı değil; aynı zamanda bölgenin ekonomik geleceğine yapılan stratejik bir yatırımdır' diye konuştu.

'Ticaret hacmi de büyüyecek'

Samsun'un üretim, ticaret ve lojistik kapasitesini artıracak her türlü ulaşım yatırımının kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Murzioğlu, 'Bizler Samsun Ticaret ve Sanayi Odası olarak uzun yıllardır demiryolu altyapısının güçlendirilmesi gerektiğini dile getiriyoruz. Çünkü demiryolu, özellikle sanayi ve ihracat açısından maliyetleri düşüren, rekabet gücünü artıran en önemli unsurlardan biridir. Bu hat sayesinde Samsun'un sadece Karadeniz'e açılan bir liman kenti olmanın ötesine geçerek, Anadolu'nun iç bölgeleriyle daha güçlü bir entegrasyon sağlayacağına inanıyoruz. Proje tamamlanmasıyla birlikte Samsun'un lojistik üs olma vizyonu daha da güçlenecek. Karadeniz'i iç ve güney hatlara bağlayacak bu proje, ticaret hacminde ciddi bir artış sağlayacaktır. Özellikle sanayicilerimiz için daha hızlı, güvenli ve ekonomik taşımacılık imkânı sunulacak. Bu da hem üretimi hem de ihracatı olumlu yönde etkileyecek' şeklinde konuştu.

İstihdam artacak, yeni yatırım alanları oluşacak

Açıklamasında, projenin bölgesel kalkınmaya da önemli artı katkılar sağlayacağına vurgu yapan Murzioğlu, 'Sadece Samsun değil, Çorum başta olmak üzere hattın geçtiği tüm şehirler bu yatırımdan fayda sağlayacak. İstihdam artacak, yeni yatırım alanları oluşacak ve bölgemiz daha cazip hale gelecektir. Bu tür projeler, Anadolu'nun dengeli kalkınması açısından da büyük önem taşımaktadır. Sürecin yakından takipçisi olacağız. Kararın Resmî Gazete'de yayımlanması önemli bir eşik. Bundan sonraki süreçte projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerlemesi, ihale ve yapım aşamalarının hızla tamamlanması büyük önem taşıyor. Bizler de iş dünyası temsilcileri olarak bu sürecin destekçisi ve takipçisi olmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Samsun-Sarp Demiryolu Hattı da bütüncül yapının tamamlayıcısı olacak

Murzioğlu ayrıca, Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı'nın hayata geçmesinin, Karadeniz Bölgesi'nin ulaşım vizyonu açısından önemli başlangıç olduğunu belirterek, Samsun-Sarp Demiryolu Hattı'nın da bu bütüncül yapının önemli bir tamamlayıcısı olacağını sözlerine ekledi.