Mersin'de ormanlık alana oluşturulan narenciye bahçelerinin kaldırılması kararına tepki gösteren köylüler, iş makinelerinin önünde oturarak polis ekipleriyle karşı karşıya geldi.

Mersin'in Mezitli ilçesi Anayurt Mahallesi'nde, ormanlık alan olarak değerlendirilen bölgede vatandaşlar tarafından narenciye bahçeleri oluşturuldu. Bahçelerin oluşturulduğu alanların tarım arazisi değil, orman arazisi olduğu gerekçesiyle yetkililer tarafından iş makineleri ile kaldırılması planlandı. Buna karşı çıkan vatandaşlar, ağaçların sökülmesini istemediklerini belirterek duruma tepki gösterdi. Sabah saatlerinde iş makinelerinin bölgeye gelmesiyle, bazı mahalle sakinleri iş makinelerin önünde oturarak çalışmayı engellemeye çalıştı. Vatandaşları bölgeden uzaklaştırmak isteyen polis ekipleri ile köy sakinleri arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.