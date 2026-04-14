Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin'in marka kent olma yolunda ilerlediğini vurgulayarak, 'Mersin'i daha üst noktalara taşımak istiyoruz' dedi.

Seçer, bir sivil toplum örgütünce düzenlenen programda, 'sanayide dönüşüm ve verimlilik ödülü'ne layık görülen Gökmen Akyürek'e ödülünü takdim etti. Programda konuşan Seçer, genç bir kent olarak tanımladığı Mersin'in ticaret ile geliştiğini vurguladı. Her coğrafyanın kendi içinde hikayeleri olduğuna değinen Seçer, 'Ticareti, iş insanını ve üretimi Mersin'den ayrı görmek mümkün değil. Marka şehir olmak öyle birkaç yüzyılla olmuyor. Binlerce yıla ihtiyacınız var. Marka şehir olabilmeniz için elbette ticaretiniz, sanayiniz, turizminiz, tarım sektörünüz ya da lojistiğiniz olabilir. Mersin gibi çok sektörlü bir kent de olabilirsiniz. Ama marka kent olmanız için uzun yıllar emek etmeniz gerekiyor. İşte biz o emek içerisindeyiz. Ayağa kalktık ve yavaş yavaş yürüyoruz' diye konuştu.

Marka kent olma yolunda maddi imkanların dışında kültürel değerlere de sahip olunması gerektiğini vurgulayan Seçer, 'Bir kentin marka kent olması için maddi gücünün yanı sıra, tarih, kültür ve sanat da çok önemli faktörlerdir. Dünyanın tanıdığı yazarları, şairleri, bilim insanlarını yetiştireceksiniz. İyilikleriyle, ülkesine yararlarıyla anılan siyasetçileriniz olacak. Bilhassa değerleriniz olacak. Mersin süratle marka kent olmaya doğru ilerliyor. Burada elbette merkezi yönetimin yatırımlarının katkısı var' ifadelerini kullandı.

Ana muhalefet partisine mensup bir belediye başkanı olarak kente dair her konuda gerçekçi davranarak eleştiri ve övgülerde bulunacağını söyleyen Seçer, birleştirici bir yönetim anlayışında olduğunu belirtti. Kentte farklı kültürlerin bir arada olduğuna dikkat çeken Seçer, 'Mersin, yaşam biçimiyle, siyasi görüşüyle, sosyokültürel ve sosyoekonomik yapısıyla rengarenk bir kent. Bu renklerden sentez oluşturabildiğiniz zaman marka kent olma yolunda da çok önemli bir adım atmış oluyorsunuz. Bir belediye başkanının görevi şehri bütünleştirmek ve kentte yaşayanların kente aidiyet duygusunu sağlamaktır' sözlerini kaydetti.

'Artık hepimiz Mersinliyiz demeliyiz'

Seçer, Mersin'in göçlerle büyüyen ve zenginleşen bir şehir olduğunu belirterek, bir belediye başkanının vatandaşlarına, 'Ben Mersinliyim!' dedirtebilmesinin önemli bir başarı olduğunu söyledi. Seçer, Mersin'in farklı kültürlerden gelen insanların bir arada yaşadığı özel bir kent olduğuna dikkat çekerek, 'Kökünüz ve etnik yapınız onurunuzdur ama artık hepimiz Mersinliyiz demeliyiz' dedi.

'Mersin'i daha üst noktalara taşımak istiyoruz'

Mersin'de önemli yatırımlar yapıldığına dikkat çeken Seçer, yerel yönetimler olarak kendi bütçe ve imkanları ile görev, yetki ve sorumluluk alanlarında gereken çalışmaları yapma gayreti içerisinde olduklarından söz etti. Amaçlarının kenti daha üst noktalara taşımak olduğunu kaydeden Seçer, bu noktada merkezi yönetimin de desteğinin son derece önemli olduğuna dikkat çekerek, 'Yerel yönetimlerin yaptığı projelerde daha efektif olması ve süratle hayata geçirilmesi, merkezi yönetimin sağladığı imkanlardan yararlanabilmesi adına son derece önemlidir' şeklinde konuştu.

Seçer, parlamentoda 2 dönem görev yaptığını ifade ederek, bir şehrin menfaatleri söz konusu olduğunda parti farkı gözetmeksizin bir araya gelinmesi gerektiğini kaydederek, 'Siyaset gerginleşebilir, genel başkanlar ya da parti sözcüleri birbirlerine çok yüksek perdeden eleştiriler yapabilir ama mesele o milletvekillerinin şehri ve menfaati olduğu zaman siyaseti bir kenara bırakıp, bir araya gelmesi lazım. Bizim Mersin'e daha iyi hizmet edebilmemiz için bürokraside devam eden süreçlerin bir an önce sonuçlanabilmesi için sayın milletvekillerimizin desteğine ihtiyacımız var' ifadelerine yer verdi.

Seçer'den milletvekillerine iş birliği çağrısı

Belediye hizmetlerinde hiçbir ayrım gözetmediklerinin altını çizen Seçer, tüm vatandaşlara eşit hizmet götürdüklerini belirterek, 'Her şeyi şeffaf ve açık yapıyoruz. Kendimize, 'Her şeyin en mükemmelini yapıyoruz' da demiyoruz. Mutlaka hatalarımız, eksiklerimiz vardır ama şurada hakkımızı vermenizi istiyoruz, biz hizmetlerimizi yaparken hiçbir milletvekilimin partisinin seçmenine ayrım yapmadan bu hizmetleri götürüyoruz. O nedenle yapılan hizmetlerin, bütün partilerin seçmenlerine yapılan hizmetler gerçeğinden yola çıkarak, sizleri Mersin'e merkezi yönetimden sağlanacak imkanlarda el ve iş birliğine davet ediyorum' dedi.