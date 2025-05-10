Mersin’in Tarsus Belediyesi tarafından ’Sağlık İçin Hareket Et Günü’ dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, emeklilere sağlıklı kalmanın yolları anlatıldı.

Tarsus Belediyesi Emekli Evi’nde düzenlenen etkinlikte, fizyoterapist eşliğinde günlük aktivite egzersizleri gerçekleştirildi, sağlıklı ve dengeli beslenme konusunda katılımcılara bilgi verildi. Buluşma sayesinde emekliler hem hareket etti, hem de bilinçlendi. Fizyoterapist eşliğinde gerçekleştirilen egzersizlerle, katılımcıların aktif yaşam alışkanlıklarını güçlendirmeleri hedeflendi. Emekliler, kendi yaş gruplarına uygun olarak hazırlanmış hareketleri uygularken, hem eğlendi hem de sağlıklı kalmanın yollarını öğrendi.

Etkinlikte ayrıca, belediyeye bağlı diyetisyen tarafından sağlıklı beslenme konusunda bilgilendirme yapıldı. Günlük yaşamda dikkat edilmesi gereken temel beslenme ilkeleri, yaşa bağlı besin ihtiyaçları ve su tüketiminin önemi gibi konularda paylaşımlarda bulunuldu.