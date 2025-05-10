Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus’taki Yavuz Sultan Selim Caddesi’nde yenileme çalışmalarını sürdürüyor. İlk etap çalışmalarını tamamlayan ekipler, Piri Reis Caddesi’ni de tamamen yeniledi.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, cadde ve bulvarları güvenli sürüş yapılır duruma getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Tarsus’un nüfus bakımından en yoğun yerleşim yerleri arasında bulunan Akşemsettin Mahallesi’nin ana arteri konumundaki çift gidiş-gelişe sahip Yavuz Sultan Selim Caddesi’nde çalışma başlatan ekipler, yenileme faaliyetinin ilk etabını oluşturan 500 metre uzunluğundaki alanda bozuk zemin sökümü, yağmur suyu hattı döşeme, kaldırım ve refüj taşları yenileme ile çift kat sıcak asfalt serim işlemini tamamlandı. Tarsus trafiğinin akışında kuzey-güney aksında önemli yer tutan Yavuz Sultan Selim Caddesi’nde 2. etap işlemi de aynı şekilde sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yine Akşemsettin Mahallesi’nde bulunan Piri Reis Caddesi’ni de tamamen yeniledi. 500 metrelik caddenin yanı sıra, 200 metrelik yan yollarda gerçekleştirilen faaliyet kapsamında; yağmur suyu hattı revizesi, bordür ve kaldırım döşeme ile çift kat sıcak asfalt serim işlemi uygulandı. Her iki caddede, yaya ve sürüş güvenliği açısından önemli olan çizgileme işlemleri de yerine getirildi.

"Özel bireylerin kullanımına uygun hale getirdik"

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığında görevli harita mühendisi Fethi Eroğlu, caddeleri yeni bir görünüme kavuşturduklarını belirterek, "Piri Reis Caddesi’nde yenileme çalışmalarını bitirdik. 500 metre olan bu caddemizin yanı sıra, 200 metrelik yan yolları ve kaldırımları yenileyerek özel bireylerin kullanımına uygun hale getirdik" dedi.

Altyapı çalışmalarıyla caddenin yağmursuyu hattının da yenilendiğini ifade eden Eroğlu, "Artık bu yolda su birikmeyecek. Yavuz Sultan Selim Caddesi’nin birinci etabını oluşturan 500 metrelik kısmı bitirdik. Kaldırımlar özel bireylere uygun hale getirildi ve yağmur suyu ızgaraları yenilendi. Böylece vatandaşlarımıza daha konforlu, daha modern ve daha emniyetli yollar sunduk" diye konuştu.

Akşemsettin Mahallesi Muhtarı Sevda Kurt da Yavuz Sultan Selim Caddesi’nde yağmur sularından dolayı sıkıntılar yaşadıklarını, Piri Reis Caddesi’nde ise asfalt ve yol çökmesi olduğunu belirterek, çalışmadan sonra sorunların çözüldüğünü kaydetti. Kurt, böylelikle vatandaşların kışın yağmur suyu birikintisinden, yazın da tozdan kurtulduklarını ifade etti.