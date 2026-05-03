Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Türkiye Belediyeler Birliği Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısında yapılan seçimde birliğin yeni başkanı seçildi.

TBB Başkan Vekilliği görevini yürüten Seçer, seçim gündemiyle toplanan mecliste yapılan oylamada geniş destek aldı. Ekrem İmamoğlu ve Zeydan Karalar'ın tutuklanmalarının ardından başkan vekili olarak görev yapan Seçer'in süresinin dolmasıyla seçim süreci başlatıldı.

Toplantıda divan başkanlığını Bülent Nuri Çavuşoğlu üstlenirken, katip üyeliklerini Tamer Mandalinci ve Saniye Caran yaptı. Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından başkanlık seçimine geçildi.

Seçimde Seçer ile Fırat Görgel yarıştı. Oylamada Seçer 446 oy alırken, Görgel 311 oyda kaldı. Salt çoğunluğu sağlayan Seçer, TBB'nin yeni başkanı oldu.

Sonuçların açıklanmasının ardından konuşan Seçer, alınan kararların hayırlı olmasını dileyerek, birlik içinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Seçer, 'Hakkaniyet ve yardımlaşma duygusunu parti farkı gözetmeksizin öne alarak belediyelerimizin hizmetlerine katkı sunmayı sürdüreceğiz' dedi.

Tüm belediye başkanlarına ve vatandaşlara selamlarını ileten Seçer, TBB'nin bin 405 belediyenin yanında olacağını vurgulayarak, 'Her şey şehirlerimiz ve güzel Türkiye'miz için' ifadelerini kullandı.