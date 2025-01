Van’ın Gevaş ilçesinde yapımı tamamlanan 50 yataklı devlet hastanesi hizmet vermeye başladı.

Van-Tatvan kara yolu üzerinde Gevaş ilçe girişinde kurulan 50 yataklı hastanede; 18 poliklinik, 4 yoğun bakım, 7 diyaliz yatağı ve 3 ameliyathane bulunuyor. Hastaneyi ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Operatör Dr. Muhammed Tosun, Gevaş Devlet Hastanesinin 50 yatak kapasiteli olup 3 ameliyathane odası, 4 yoğun bakım yatağı, 18 poliklinik odası ve 7 diyaliz yatağı ile hizmet verdiğini söyledi. Tosun, “Gevaş Devlet Hastanesi; fiziki olarak eski hastaneye oranla yaklaşık 4 kat büyümüş durumda olup, 18 poliklinik ve poliklinikteki uzman hekimlerimizle 7/24 Gevaş halkına hizmet vermektedir” dedi.

Van’da sağlık yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğini ifade eden Tosun, “Başkale Devlet Hastanemiz hariç, hastanelerimizin hepsi son yıllarda yapılmış ve fiziki olarak çok iyi durumda olan hastanelerdir. İnşallah Başkale’deki 75 yataklı devlet hastanesinin de ihalesi sonuçlandırılır ve ilkbaharla birlikte kazma vurulup inşaat çalışmaları başlayacak. Tahmini 2 yılda Başkale ilçemize yeni bir 75 yataklı devlet hastanesi kazandırmayı hedefliyoruz. Şu anki yatak kapasitemiz ilimize hizmet vermek için yeterli durumda ama yeni projelerle hem fiziki alanlarımızı arttırıp hem özellikli birimlerimizi arttırarak daha kaliteli hizmet vermeyi hedefliyoruz. Şu an yatırımda olan ve proje çalışmalarında sona gelinmiş olan İpekyolu Bostaniçi 150 yataklı devlet hastanemiz, Muradiye’de 150 yataklı devlet hastanemiz ve Erciş ilçesinde yapılacak olan 150 yataklı ek bina devlet hastanemizin proje çalışmalarında sona gelindi. İnşallah bu yıl içerisinde ihaleleri yapılıp, inşaat çalışmalarına başlamayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

2025 yılı yatırım programının açıklandığını da ifade eden Tosun, “Edremit Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve 100 yataklı Tuşba Devlet Hastanesi de yatırım programına alındı. Bununla ilgili proje çalışmalarının başlatılması için Sağlık Bakanlığımızla görüşme halindeyiz. İnşallah kısa zamanda proje çalışmaları sonrası bunları da halkımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. İlimizdeki sağlık hizmetlerini üniversite, özel hastane, birinci basamaktaki aile sağlığı merkezi ve ikinci basamaktaki kamu hastanelerimizle bir bütün olarak değerlendirip, daha kaliteli seviyelere çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Van’da tüm branşlarda uzman doktorların hizmet verdiğini ve çok aciliyet gerektiren herhangi bir branşta doktor ihtiyacının olmadığını vurgulayan Tosun, “İlimizde şu an herhangi bir branşta çok aciliyet gerektiren olmayan bir branşta hekimimiz yok. Şu an çalışmalarımız; elimizde olan branş hekimlerimizin sayılarını arttırıp, hizmet kalitelerini daha da yüksek noktalara çevirmek, hekimlerimizin günlük baktığı hasta sayılarını belli seviyelerin altına çekmek, insanlara daha uzun vakitler ayırıp, hastalıklarına daha uzun vakitlerde çözüm üretmelerini sağlamaktır. Tabi bunları yaparken, ekip sayılarımız artarken; halkımızın da birinci basamak sağlık hizmetleri başvurusunu arttırması gerekiyor. Her insanın hastaneye gelmeden önce çok acil durumlar haricinde hastaneye başvurmadan önce aile hekimlerine mutlaka başvurmalarını, çünkü hastaneye gelmeden de bu ihtiyaçlarının yüzde 75’ini aile hekimlerinde karşılayacaklarını biliyoruz. Böyle olursa hem hastanelerimizdeki yoğunluklar belli seviyelin altına inip daha kaliteli hizmet vereceğimizi umuyoruz” dedi.

Gevaş Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mehmet Maruf Kayran ise 25 Ocak’ta faaliyete geçen hastanenin 50 yataklı olduğunu belirterek, "Hastanemiz 18 poliklinik, 7 diyaliz, 4 yoğun bakım ve 3 ameliyathane ile hizmet veriyor. Hastanemizde şu an 11 uzman ve 13 pratisyen hekimle hizmet vermekteyiz. Hastane kapasitemizin artmasıyla beraber daha özellikli birimler açılacaktır. Şu an 50 hemşire, 18 ebe, 19 temizlik personeli ve teknik personelimizle yaklaşık 220 personelle hizmet vermekteyiz. Daha önce 25 yataklı Gevaş Devlet Hastanesinde, kesintisiz hizmet sunumunda bazen aksaklıklar yaşanabiliyordu ama bu hastanemiz gayet yeterli. İnşallah vatandaşlarımız daha kaliteli hizmet alacaklardır" ifadelerine yer verdi.

Hastanenin açılmasına çok sevinen vatandaşlar da, tek isteklerinin tüm branşlarda uzman doktorların olması ve tüm sağlık hizmetlerini yaşadıkları ilçede almak olduğunu söylediler.