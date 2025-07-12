Samsun’da faaliyet gösteren FBM Tıp Merkezi, Sağlık Bakanlığı’nın denetiminde aldığı 99.01 puanlık Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) skoru ile Türkiye genelinde örnek gösterilen merkezler arasında yer aldı. FBM Başhekimi Dr. Murat Ulukan, merkezin uluslararası hasta trafiği ve etik temelli yaklaşımıyla estetik sağlık hizmetlerinde fark oluşturduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan kalite değerlendirmelerinde 99.01 gibi yüksek bir skor elde eden FBM Tıp Merkezi, hasta güvenliği, enfeksiyon kontrolü, hizmet sürekliliği ve hasta memnuniyeti gibi birçok alanda tam not aldı.

"Hedefimiz; kişiye özel, doğal ve kalıcı güzellik"

Başhekim Dr. Murat Ulukan, merkezin başarısını tesadüflerle açıklamanın mümkün olmadığını belirtti. Dr. Ulukan, "FBM’nin temelinde Prof. Dr. Hayati Akbaş’ın uluslararası otoritesi ve bilimsel yaklaşımı yer alıyor. Biz burada sadece tıbbi işlem yapmıyoruz; her hastaya bilimsel, etik ve güven temelli bir sağlık deneyimi sunuyoruz" dedi.

Dünyanın dört bir yanından hasta kabulü

Estetik ve medikal estetik alanlarında (botoks, dolgu, prp, lazer) cerrahi ve cerrahi dışı birçok uygulama sunan merkez, Amerika’dan Japonya’ya, Kanada’dan Katar’a kadar uzanan geniş bir hasta yelpazesine sahip. FBM’ye duyulan bu uluslararası güvenin arkasında hem bilimsel altyapı hem de etik duruş olduğunu ifade eden Ulukan, güzellik anlayışlarının abartıdan uzak ve kişiye özel olduğunu vurguladı.

"Sağlıkta kalite bir tercih değil, zorunluluktur"

Kalite standartlarının sadece puanlardan ibaret olmadığını ifade eden Ulukan, "Sağlıkta kalite bizim önceliğimiz. Bu sadece estetik başarıyla değil, hasta güvenliği, süreç yönetimi ve sürdürülebilir memnuniyetle ölçülür. 99.1’lik SKS puanı da bu anlayışın bir sonucudur. Gelecekte estetik tıpta daha doğal, kişiselleştirilmiş ve hücresel düzeyde yenilenmeyi hedefleyen uygulamalar öne çıkacak. Merkez olarak biz bu vizyonun bir adım ilerisindeyiz. Bilimsel temele dayalı, multidisipliner ve etik yaklaşımla sürdürülebilir güzellik sunmaya devam edeceğiz. Doğru merkezde, yetkili ve deneyimli hekimlerle sürecin yürütülmesi çok önemli. Estetik yalnızca görünüşle değil, kişinin kendini daha iyi hissetmesiyle ilgilidir. Bizim amacımız da bu duyguyu güvenli ve doğal bir şekilde hastalarımıza kazandırmak" şeklinde konuştu.