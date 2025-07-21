Sağlık Bakanlığı’nın talimatıyla başlatılan ’Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi’ (UHDS), Mersin’in kırsal bölgelerinde de uygulanmaya başladı. Toroslar ilçesine bağlı Musalı Mahallesi’nde yaşayan 81 yaşındaki Zübeyde Bulut, evinden çıkmadan UHDS ile doktora ulaştı.

Vatandaşların sağlık hizmetlerine daha hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde ulaşabilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen ’Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi’ (UHDS), Türkiye genelinde uygulanmaya başladı. Sistem sayesinde hastalar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alarak evlerinden çıkmadan doktorlarıyla görüntülü görüşme yapabiliyor.

Mersin’de de uygulanmaya başlayan sistemin ilk örneklerinden biri, Toroslar ilçesi Musalı Mahallesi’nde yaşandı. 81 yaşındaki Zübeyde Bulut, MHRS üzerinden randevu alarak Tarsus Devlet Hastanesi’nde görevli doktorla görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sırasında rahatsızlığını anlatan Zübeyde nine için doktor, gerekli değerlendirmeleri yaptıktan sonra e-reçete düzenledi. Reçete, kısa mesaj yoluyla doğrudan Bulut’un cep telefonuna gönderildi.

Uygulama; tanı koyma, daha önce teşhis edilmiş hastalıkların takibi, tıbbi danışmanlık, konsültasyon, e-reçete, e-rapor işlemleri ile hasta izlem ve yönlendirme gibi birçok hizmeti kapsıyor. Özellikle yaşlılar, kronik hastalar, kırsal bölgelerde yaşayanlar ve hastaneye gitmesi zor olan bireyler için büyük kolaylık sağlıyor. Ayrıca hastaya gerekli görülmesi durumunda, fiziksel muayene için sağlık kuruluşuna başvurması da önerilebiliyor.

"Görüntülü ve sesli bir şekilde online olarak görüşme gerçekleştirilir"

Mersin İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı Hastane Hizmetleri biriminde görevli Şule Bilici, Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi (UHDS) ile vatandaşların, sağlık tesislerine fiziki olarak gitmeden Merkezi Hekim Randevu Sistemine randevu oluşturulup, görüntülü ve sesli görüşme hizmet alabildiğini belirterek, "Vatandaşlarımız bu sisteme ’Alo 182’ üzerinden, MHRS web sayfasından ve mobil uygulamalar üzerinden randevu alabilmektedir. Randevu sonrasında hastalarımıza randevu saatine ilişkin link gönderilmektedir MHRS üzerinden. Daha sonra ise hastamız bu linki seçerek, ilgili hekim ve ilgili branşta görüntülü ve sesli bir şekilde online olarak görüşme gerçekleştirilir. Yapılan bu online çevrim içi görüşmede ise hastamız, hekim değerlendirmesi sonrasında e-reçetesi yazılabilir, tıbbi danışmanlık hizmeti verilmektedir. Tüm bu sürece ilişkin yapılan tüm kayıtlar da yine Sağlık Bakanlığımızın dijital ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Bu sistemle birlikte ilimizde de sağlık hizmet sunumunun dijitalleşmesi önem kazanırken, ayrıca sağlık hizmet sunumunun kalitesi de artırılacaktır" diye konuştu.

"Doktorumuzla görüntülü olarak konuştuk"

Zübeyde ninenin torunu Bilge Bulut ise sistemden memnun kaldıklarını belirterek, "Babaannem 80 yaşının üzerinde olduğu için, rahatsızlıkları oluyor. Şehre hastaneye gidemiyoruz. Bugün uzaktan değerlendirme sistemi ile doktorumuzla görüntülü olarak konuştuk. Bizimle çok güzel ilgilendi, çok memnun kaldık. Reçetemizi yazdırdık, mesaj olarak geldi. Çok teşekkür ediyoruz" dedi.