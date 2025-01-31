Elazığ’da bir kişi bahçesinde gezinirken, zehirli engerek yılanını fark etti. Kavanozla engerek yılanını bulunduğu yerden alan kişi, tekrar doğal ortamına bıraktı.

Edinilen bilgiye göre, Hasan Basri Çelik, Çaydaçıra Mahallesi’nde bulunan evinin bahçesinde gezinirken kış uykusuna yatmayan bir yılanını fark etti. Bunun üzerine Çelik, yılanı yakalayarak kavanoza bıraktı. Çelik internetten yaptığı araştırmada yılanın zehirli engerek yılanı olduğunu fark etti.

Çelik daha sonra kavanozla yılanı, bahçesinden uzak bir alana bıraktı.