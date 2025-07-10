Mersin’in sağlık turizmi potansiyelini daha görünür kılmak, kurumlar arası iş birliğini pekiştirmek ve sağlık ile turizmi entegre edecek stratejik adımları belirlemek amacıyla, Mersin İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde kapsamlı bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya; Mersin İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Ekici, Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Vedat Akyar, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. İbrahim Akça, Mersin Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ballı’nın yanı sıra kamu hastanelerinin yöneticileri katıldı.

Toplantıda, Mersin’in gelişmiş sağlık altyapısının uluslararası hastalara yönelik hizmetlerde nasıl daha etkin kullanılabileceği, kentin turizm değerlerinin bu sürece nasıl entegre edileceği ve sağlık turizmini destekleyecek tanıtım faaliyetlerinin nasıl yürütüleceği ele alındı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Ekici, “Mersin hem stratejik coğrafi konumu hem de sağlık hizmetlerinde ulaştığı kaliteyle sağlık turizmi açısından büyük bir potansiyel barındırıyor. Bu potansiyeli açığa çıkarmak için tüm kurumlarla iş birliğine hazırız,” dedi.

Ekici, özellikle 3. yaş grubuna yönelik sağlık hizmetlerinin önemine değinerek, bu alanda sunulacak hizmetlerin çeşitlendirilmesinin Mersin’i sağlık turizminde cazibe merkezi haline getireceğini vurguladı.

“Mersin Şehir Hastanesi, sağlık turizminde lokomotif rol üstleniyor”

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, güçlü sağlık altyapısı ve deneyimli uzman kadrosuyla Türkiye’nin sağlık turizmi alanında önemli bir merkez olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Ekici’nin konuşmasının ardından, Mersin Şehir Hastanesi’nin sağlık turizmi alanındaki güçlü yönlerini tanıtan bir tanıtım videosu katılımcılara izletildi. Videoda, hastanenin ileri teknolojik altyapısı, hasta odaklı hizmet modeli ve uluslararası standartlardaki sağlık hizmetleri vurgulandı.

Ardından, Mersin İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. İbrahim Akça, "Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı" başlıklı sunumunda; dünyada sağlık turizminin gelişimi, Türkiye’deki mevcut durum ve Mersin’in sahip olduğu potansiyel üzerine bilgilendirici bir sunum yaptı. İl Sağlık Müdürlüğü'nün planladığı projeler ve iş birlikleri de slayt eşliğinde paylaşıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay ise, “Turizmin yalnızca deniz ve güneşten ibaret olmadığını biliyoruz. Sağlıkla turizmi birleştirdiğimizde Mersin’in hem tanıtımına hem de ekonomik kalkınmasına ciddi katkı sağlanabilir,” şeklinde konuştu. Doğanay ayrıca, kültürel zenginliklerin sağlık turizmi ile bütünleşmesinin yabancı ziyaretçiler için cazip bir seçenek sunduğunu belirtti.

Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Vedat Akyar ise, “Sağlıkla sporun iç içe olduğu bir yaklaşımı destekliyoruz. İleri yaş gruplarına yönelik sağlıklı yaşam programları ve spor olanaklarının sunulması, sağlık turizminin çeşitlendirilmesi açısından önem taşıyor,” ifadelerini kullandı.

Mersin Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ballı ise, “Hastanemiz, ileri teknolojik donanımı, uluslararası standartlara uygun altyapısı ve alanında yetkin uzman kadrosuyla yurtdışından gelecek hastalara en üst düzeyde sağlık hizmeti sunabilecek kapasiteye sahiptir. Uluslararası hasta kabulüne tamamen hazırız,” dedi.

Ballı, “Sağlık turizmi yalnızca ekonomik katkı değil, aynı zamanda Türkiye’nin sağlıkta ulaştığı başarıyı dünyaya tanıtmak açısından da büyük önem taşıyor. Hastanemizi tercih eden hastaların duyduğu güven, hizmet kalitemizi her geçen gün daha da ileriye taşıyor,” ifadelerini kullandı.

Toplantı sonunda, kurumlar arası koordinasyonu güçlendirecek ortak bir çalışma takvimi oluşturulması ve sağlık turizmi odaklı projelerin hızla hayata geçirilmesi konusunda mutabakata varıldı. Ayrıca, turizm acentelerinin de katılımıyla bir çalıştay düzenlenmesi planlandı.