DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Okan Kaltu, içme suyu altyapısındaki sorunları çözmeyi ve gelecekteki nüfus artışını karşılayacak bir sistem kurmayı hedeflediklerini 45 milyon Euro bütçeli projenin ihalesini 25 Nisan’da gerçekleştirileceğini bildirdi.

Başkan Yardımcısı Okan Kaltu, kentin içme suyu altyapısı ve su temini ile ilgili yürütülen projeler hakkında bilgiler aktardı. Okan Kaltu, mevcut altyapının yetersiz kaldığını ve çoğalan nüfusa hizmet verebilmek için önemli yatırımlar yapıldığını aktardı.

"Ekonomik ömrünü tamamladı"

Kaltu, Düzce’deki içme suyu altyapısının ekonomik ömrünü tamamladığını ve sıklıkla yaşanan arızaların su teminini zorlaştırdığını ifade etti. Bu nedenle, Dünya Bankası finansmanıyla başlatılan içme suyu temini projesinin önemini vurgulayan Kaltu, mevcut içme suyu arıtma tesisinin 1997’de faaliyete geçtiğini belirterek "Ancak altyapımız, çoğalan Düzce nüfusunun ihtiyacını karşılayamıyor. Bu projeyle altyapıyı tamamen yenileyerek Düzce’ye modern bir su temini sağlıyoruz" dedi.

Kaltu, Düzce’nin mevcut içme suyu arıtma tesisinin kapasitesinin günde 50 bin metreküp olduğunu, ancak bu kapasitenin artık yeterli olmadığını belirtti. DSİ tarafından yeni yapılacak içme suyu arıtma tesisinin kapasitesinin ise günde 130 bin metreküp olacağını ifade eden Okan Kaltu, yeni tesisin mevcut tesisin kapasitesinin iki katından fazla olacağını vurguladı ve "İhale süreci tamamlandı, inşaatı kısa süre içinde başlayacak" şeklinde konuştu.

Yeni teknolojiler su kayıplarına son verecek

Dünya Bankası finansmanı ile hayata geçirilecek projenin ise 25 Nisan’da ihale edileceğini anlatan Kaltu, bu projede su kayıplarının önüne geçmek ve altyapıyı daha verimli hale getirmek için yeni teknolojiler kullanılacağını kaydetti. Bu kapsamda Scada sistemi ve DMA odalarının kurulacağını belirten Kaltu, "Düzce İçme Suyu Temini Projesi yeni teknoloji ile tasarlandı. Proje kapsamında yapılacak olan Scada sistemi ve DMA odaları ile Düzce’yi 49 bölgeye ayırarak içme suyu altyapısını kontrol altına almayı planlıyoruz. Böylelikle su kayıplarının önlenmesi ve arıza durumunda lokal kesintiler yaparak sorunu çözmeyi hedefliyoruz" dedi.

Kaltu, içme suyu altyapısının tamamının yenileneceğini ve yeni içme suyu arıtma tesisiyle birlikte ana hatların, ara kollektörlerin, abone bağlantılarının, asfalt ve kaldırım işlerinin de yapılacağını belirtti. Bu projeyle şehrin su altyapısının baştan sona modernize edileceğini, böylece suyun daha verimli ve sağlıklı bir şekilde dağıtılacağını belirten Başkan Yardımcısı, "25 Nisan’da ihale yapılacak. İşin toplam süresi 33 ay olup, 12 ayı kusur sorumluluk süresidir" dedi.

DSİ ile Aksu barajı görüşmeleri devam ediyor

Okan Kaltu, Düzce için gelecekteki su temini projelerinin de devam ettiğini belirtti. Aksu Barajı için DSİ ile görüşmelerin sürdüğünü kaydeden Kaltu, bu barajın, Düzce’nin su temini için ikinci bir alternatif olacağını sözlerine ekledi.