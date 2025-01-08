Küresel girişimcilik etkinliklerine katılım çağrısı kapsamında ABD’nin Las Vegas şehrinde düzenlenen CES Fuarı’na katılmaya hak kazanan 34 Türk teknoloji girişimi dünya sahnesine çıktı.

ABD’nin Las Vegas şehrinde 7-10 Ocak 2025 tarihleri arasında düzenlenen dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2025’te (Consumer Electronic Show), Türk teknoloji girişimcileri için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan 5 Kalkınma Ajansı’nın iş birliği ile CES 2025 Türkiye Turcorn Pavilyonu kuruldu. İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Türk teknoloji girişimcileri, paydaş ve temsilcilerden oluşan heyetle fuara güçlü bir katılım sağlıyor. 150’den fazla ülkeden teknoloji şirketlerinin katıldığı uluslararası fuarda, Türk start-up’lar geliştirdikleri yenilikçi ürünlerle dikkat çekiyor. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü’nün teşrifleriyle açılışı yapılan Türkiye Turcorn Pavilyonu’nda yapay zeka destekli dijital ikiz inşaat yönetim platformlarından karbon emisyonlarını yeşil yakıtlara dönüştüren ileri teknolojilere kadar geniş bir yelpazede ürünler sergileniyor. Sürdürülebilir modada mantar tabanlı malzemeler kullanan, atık lastikleri enerji depolama teknolojilerinde kullanılabilecek yeni hammaddelere dönüştüren, sürdürülebilir biyopestisitler ile biyositler için mikrokapsülleme teknolojileri geliştiren girişimler fuar ziyaretçilerinden büyük ilgi görüyor. Çocuklar için bilim ve sürdürülebilirlik odaklı STEM oyuncakları gibi yeni projeler, Türkiye’nin teknoloji ve sürdürülebilirlik alanındaki inovasyon gücünü dünyaya tanıtıyor.

CES 2025 Türkiye Turcorn Pavilyonu’nda, tüketici elektroniği alanında yenilikçi ve teknoloji odaklı bir ürünü bulunan 34 Türk teknoloji girişimi yer aldı. Türkiye Turcorn Pavilyonu’nda tanıtılan Türk teknoloji girişimleri, yenilikçi ürün ve çözümleriyle global ilgi odağı oldu. Dijital sağlık, artırılmış ve sanal gerçeklik, robotik, oyun, sağlık, SaaS, yapay zeka, lojistik gibi farklı teknoloji kategorisinden girişimler ürünlerini sergiledi. Türk startupları, CES 2025’te dört gün boyunca küresel teknoloji pazarında kendilerini tanıtma fırsatına sahip olacak. Girişimciler, inovatif ürün ve teknolojilerini dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilere sunarak, potansiyel müşterilerle birebir görüşmeler yapabilecek, sektör liderleriyle etkileşime girerek yeni iş fırsatları sunabilecekler. Ayrıca, yatırımcılarla yapacakları görüşmeler sayesinde, uluslararası düzeyde iş birlikleri ve stratejik ortaklıklar kurma şansı elde edecekler. Ayrıca, Türk Hava Yolları, CES 2025 Türkiye Heyeti’ne özel bir sponsorluk anlaşması kapsamında, katılımcılara indirimli bilet temin ederek, Türk girişimcilerinin fuara katılımını destekliyor. Tüm bu destekler, Türk teknoloji girişimcilerinin global başarı hikayeleri yazmalarına imkan tanıyacak.