Doğal taş sektöründe dünyada ihracatla sektörde öncü firmalar arasında yer alan Cemar Mermer ve Traverten’in de katıldığı MARBLE İZMİR-Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı yarın kapılarını açıyor.

9-12 Nisan 2025 tarihlerinde kapılarını 30. kez tüm dünyaya açacak olan, binlerce doğal taşın ve özel taş makinelerinin sergileneceği, sektörün önemli isimlerinin katılacağı etkinlikleriyle merakla beklenen 30. Marble İzmir Fuarı yarın kapılarını açıyor. Hem Kula’nın tanıtımına, aynı zamanda firmanın daha da büyümesine katkı sağlayacak olan bu fuar alanı için özel bir çalışma yürüten Cemar Mermer ve Traverten, kurdukları stantlarla hem yürüttükleri faaliyetleri hem de önümüzdeki dönemlerde hayata geçirecekleri faaliyetleri görücüye çıkaracak.

Yarın sabah saatlerinde kapılarını açacak olan mermer fuarından beklentilerinin çok yüksek olduğunu dile getiren Cemar Mermer ve Traverten Genel Müdürü Yusuf Yalçın, "9-12 Nisan tarihleri arasında İzmir Uluslararası Fuar Alanı’nda standımız hazırlanıyor. Bütün sevenlerimizi, müşterilerimizi, misafirlerimizi standımıza bekliyoruz" dedi.